Erste Schätzungen: Royal Dutch Shell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Royal Dutch Shell wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal Dutch Shell noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 62,64 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 68,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,41 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,10 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 270,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 273,87 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at