Royal Dutch Shell Aktie
WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Royal Dutch Shell präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Royal Dutch Shell wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,31 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Royal Dutch Shell 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Royal Dutch Shell 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 89,18 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Royal Dutch Shell 67,73 Milliarden USD umsetzen können.
27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,19 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 344,15 Milliarden USD, gegenüber 257,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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