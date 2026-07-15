Erste Schätzungen: Royal Dutch Shell präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Royal Dutch Shell wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 32,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 87,59 Milliarden USD gegenüber 66,18 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,04 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 319,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 257,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at