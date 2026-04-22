Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Royal Gold legt Quartalsergebnis vor
Royal Gold veröffentlicht voraussichtlich am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,84 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal Gold noch 1,72 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Royal Gold in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 146,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 476,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 193,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,69 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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