Erste Schätzungen: Royal Gold präsentiert Quartalsergebnisse

Royal Gold öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal Gold noch 2,01 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 458,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 118,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Royal Gold einen Umsatz von 209,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,69 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at