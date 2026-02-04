Royal Gold Aktie

Royal Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Royal Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Royal Gold wird sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,67 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 92,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 390,5 Millionen USD gegenüber 202,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,09 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,05 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 719,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

