Royal UNIBREW A-S Aktie

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WKN DE: A14R8E / ISIN: DK0060634707

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02.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Royal UNIBREW A-S legt Quartalsergebnis vor

Royal UNIBREW A-S lädt voraussichtlich am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,30 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal UNIBREW A-S noch 10,60 DKK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,39 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 1,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Royal UNIBREW A-S einen Umsatz von 4,44 Milliarden DKK eingefahren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 34,52 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 31,40 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 15,79 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 15,72 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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