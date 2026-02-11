Royal UNIBREW A-S Aktie

Royal UNIBREW A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R8E / ISIN: DK0060634707

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Royal UNIBREW A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Royal UNIBREW A-S lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,39 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,70 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Royal UNIBREW A-S nach den Prognosen von 9 Analysten 3,87 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,57 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 30,80 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 29,20 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 15,81 Milliarden DKK, gegenüber 15,04 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

