Erste Schätzungen: Royalty Pharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Royalty Pharma wird voraussichtlich am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Royalty Pharma 0,550 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Royalty Pharma 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 881,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 55,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Royalty Pharma 568,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,89 USD, gegenüber 1,78 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at