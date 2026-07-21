Royalty Pharma Aktie
WKN DE: A2P62D / ISIN: GB00BMVP7Y09
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Royalty Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Royalty Pharma präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 31,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 758,9 Millionen USD gegenüber 578,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,23 USD je Aktie, gegenüber 1,78 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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