Erste Schätzungen: Royalty Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Royalty Pharma wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,03 Prozent auf 802,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 594,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,64 USD im Vergleich zu 1,91 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at