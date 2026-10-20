Royalty Pharma Aktie
WKN DE: A2P62D / ISIN: GB00BMVP7Y09
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Royalty Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Royalty Pharma gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,18 USD aus. Im letzten Jahr hatte Royalty Pharma einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Royalty Pharma in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 884,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 609,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,32 USD im Vergleich zu 1,78 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,50 Milliarden USD, gegenüber 2,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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