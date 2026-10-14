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WKN: 869766 / ISIN: US7496601060

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RPC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RPC wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,098 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 469,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 447,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,150 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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