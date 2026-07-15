Erste Schätzungen: RPC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RPC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RPC ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll RPC in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 463,5 Millionen USD im Vergleich zu 420,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,186 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,83 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at