Erste Schätzungen: RPM International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

RPM International wird voraussichtlich am 08.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,353 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,55 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,75 Milliarden USD, gegenüber 7,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at