RPM International Aktie
WKN: 863462 / ISIN: US7496851038
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21.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RPM International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RPM International wird voraussichtlich am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,95 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,17 Prozent erhöht. Damals waren 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,11 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei RPM International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,22 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,99 USD, gegenüber 5,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 8,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,86 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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