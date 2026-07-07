Erste Schätzungen: RPM International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RPM International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,08 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,18 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,50 USD, gegenüber 5,35 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 7,81 Milliarden USD im Vergleich zu 7,37 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at