RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RTX A-S wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,67 DKK. Dies würde einem Zuwachs von 138,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem RTX A-S 0,700 DKK je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 12,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 165,0 Millionen DKK gegenüber 146,9 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,77 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,30 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 605,5 Millionen DKK, gegenüber 547,1 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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