RTX A-S Aktie

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WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129

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10.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RTX A-S wird voraussichtlich am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 5,42 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RTX A-S ein EPS von 0,600 DKK je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 38,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 139,8 Millionen DKK. Dementsprechend geht der Experte bei RTX A-S für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 193,0 Millionen DKK aus.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von 4,16 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,30 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 609,0 Millionen DKK, gegenüber 547,1 Millionen DKK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion Finanzen.net

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