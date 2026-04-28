Erste Schätzungen: RTX A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

RTX A-S lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,68 DKK je Aktie gegenüber 1,00 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,9 Millionen DKK. Dementsprechend geht der Experte bei RTX A-S für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 172,0 Millionen DKK aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 3,44 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,30 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 618,0 Millionen DKK, gegenüber 547,1 Millionen DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at