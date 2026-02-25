Rubrik Aktie

Rubrik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090

25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rubrik wird voraussichtlich am 12.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

22 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,109 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Rubrik soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 342,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,173 USD je Aktie, gegenüber -7,480 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 886,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

