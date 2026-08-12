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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rubrik stellt voraussichtlich am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,039 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 27 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,88 Prozent auf 396,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik noch 309,9 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,780 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,64 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,32 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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