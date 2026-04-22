Erste Schätzungen: RugVista Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

RugVista Group Registered lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,693 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 35,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,07 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 204,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 197,0 Millionen SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,95 SEK, gegenüber 3,01 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 835,3 Millionen SEK im Vergleich zu 784,4 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at