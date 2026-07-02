RugVista Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRH8 / ISIN: SE0015659834
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RugVista Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RugVista Group Registered lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,408 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,83 Prozent auf 160,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte RugVista Group Registered noch 150,5 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 SEK im Vergleich zu 3,01 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 852,3 Millionen SEK, gegenüber 784,4 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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