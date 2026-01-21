RugVista Group AB Registered Shs Aktie

RugVista Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QRH8 / ISIN: SE0015659834

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: RugVista Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RugVista Group Registered wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,48 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei RugVista Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 256,0 Millionen SEK gegenüber 245,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,34 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,49 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 770,0 Millionen SEK, gegenüber 694,9 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

