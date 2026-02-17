Rumo Aktie

WKN DE: A2DNBX / ISIN: BRRAILACNOR9

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Rumo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rumo wird voraussichtlich am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,217 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rumo ein EPS von -0,140 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,71 Prozent auf 3,40 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,46 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,819 BRL je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,520 BRL je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,91 Milliarden BRL, gegenüber 13,94 Milliarden BRL im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

