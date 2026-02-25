Erste Schätzungen: Runway Growth Finance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Runway Growth Finance wird voraussichtlich am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,361 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Runway Growth Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,750 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 32,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 30,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD im Vergleich zu 1,89 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 139,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 141,7 Millionen USD.

