Erste Schätzungen: Runway Growth Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Runway Growth Finance präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,296 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 34,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 31,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 129,0 Millionen USD im Vergleich zu 140,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at