Erste Schätzungen: Rush Enterprises A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rush Enterprises A stellt voraussichtlich am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rush Enterprises A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,887 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,900 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,90 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 7,72 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at