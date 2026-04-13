Erste Schätzungen: Rush Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rush Enterprises A stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,776 USD aus. Im letzten Jahr hatte Rush Enterprises A einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,69 Milliarden USD aus – eine Minderung von 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rush Enterprises A einen Umsatz von 1,85 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,84 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,27 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,62 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at