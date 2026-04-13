Rush Enterprise a Aktie
WKN: 724531 / ISIN: US7818462092
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rush Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Rush Enterprises A stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,776 USD aus. Im letzten Jahr hatte Rush Enterprises A einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,69 Milliarden USD aus – eine Minderung von 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rush Enterprises A einen Umsatz von 1,85 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,84 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,27 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,62 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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