Rush Enterprise a Aktie
WKN: 724531 / ISIN: US7818462092
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rush Enterprises A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rush Enterprises A wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,692 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.
Rush Enterprises A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,15 USD je Aktie, gegenüber 3,72 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,39 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
