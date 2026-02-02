Erste Schätzungen: Rush Enterprises A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rush Enterprises A wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,692 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Rush Enterprises A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,15 USD je Aktie, gegenüber 3,72 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,39 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at