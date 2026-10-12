Rush Enterprise b Aktie
WKN: 901221 / ISIN: US7818463082
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rush Enterprises B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rush Enterprises B wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,652 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rush Enterprises B noch 0,550 USD je Aktie eingenommen.
Rush Enterprises B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,45 USD im Vergleich zu 2,18 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,75 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rush Enterprises IncShs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Rush Enterprises B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Rush Enterprises B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Rush Enterprises B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Rush Enterprises B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Rush Enterprises B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)