Rush Enterprise b Aktie
WKN: 901221 / ISIN: US7818463082
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rush Enterprises B präsentiert Quartalsergebnisse
Rush Enterprises B lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rush Enterprises B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,692 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,73 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 14,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,15 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,72 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 7,39 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rush Enterprises IncShs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Rush Enterprises B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Rush Enterprises B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Rush Enterprises B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Rush Enterprises IncShs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Rush Enterprises IncShs -B-
|59,01
|2,13%