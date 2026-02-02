Erste Schätzungen: Rush Enterprises B präsentiert Quartalsergebnisse

Rush Enterprises B lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rush Enterprises B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,692 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,73 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 14,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,15 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,72 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 7,39 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at