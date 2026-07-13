Erste Schätzungen: Rush Enterprises B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rush Enterprises B äußert sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen, dass Rush Enterprises B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,887 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,68 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,72 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at