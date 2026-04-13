Rush Enterprise b Aktie
WKN: 901221 / ISIN: US7818463082
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rush Enterprises B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Rush Enterprises B wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,776 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rush Enterprises B noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,85 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,27 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,62 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,43 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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