Russel Metals Aktie
WKN: 856568 / ISIN: CA7819036046
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Russel Metals gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Russel Metals wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 CAD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Russel Metals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,17 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 CAD, gegenüber 3,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,23 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,64 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Russel Metals Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Russel Metals gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Russel Metals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Russel Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Russel Metals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Russel Metals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Russel Metals Inc
Aktien in diesem Artikel
|Russel Metals Inc
|57,50
|3,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.