Russel Metals Aktie

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WKN: 856568 / ISIN: CA7819036046

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Russel Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Russel Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD gegenüber 1,07 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,49 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 3,01 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,72 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,64 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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