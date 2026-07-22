Russel Metals Aktie
WKN: 856568 / ISIN: CA7819036046
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Russel Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Russel Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD gegenüber 1,07 CAD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,49 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 3,01 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,72 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,64 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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