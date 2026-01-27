Erste Schätzungen: Russel Metals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Russel Metals wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,534 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Russel Metals 0,470 CAD je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent auf 1,13 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,99 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,73 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,66 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,26 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at