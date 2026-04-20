Russel Metals Aktie
WKN: 856568 / ISIN: CA7819036046
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Russel Metals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Russel Metals wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,775 CAD je Aktie gegenüber 0,750 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Russel Metals in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,17 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 CAD, gegenüber 3,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 5,49 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,64 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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