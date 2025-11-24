|
24.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Rusta Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rusta Registered lädt voraussichtlich am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,439 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rusta Registered ein EPS von 0,400 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,01 Prozent auf 2,89 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,72 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,28 SEK je Aktie, gegenüber 3,10 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 12,56 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 11,83 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
