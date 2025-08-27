Rusta AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EWR4 / ISIN: SE0020848356
|
27.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Rusta Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rusta Registered wird voraussichtlich am 11.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,45 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,50 SEK erwirtschaftet wurden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,25 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,74 SEK im Vergleich zu 3,10 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 12,83 Milliarden SEK, gegenüber 11,83 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
