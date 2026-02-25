Rusta AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EWR4 / ISIN: SE0020848356
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rusta Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Rusta Registered lädt voraussichtlich am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,90 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rusta Registered 1,70 SEK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Rusta Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,72 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,48 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,90 Prozent gesteigert.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,60 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,10 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,58 Milliarden SEK, gegenüber 11,83 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
