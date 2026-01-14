RVRC Aktie

RVRC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CR3B / ISIN: SE0015962485

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: RVRC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RVRC veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,23 SEK je Aktie gegenüber 1,12 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll RVRC nach den Prognosen von 5 Analysten 704,4 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 684,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,23 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,55 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,08 Milliarden SEK, gegenüber 1,93 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu RVRC Holding AB Registered Shs

Analysen zu RVRC Holding AB Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

RVRC Holding AB Registered Shs

