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WKN DE: A3CR3B / ISIN: SE0015962485

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RVRC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RVRC lädt voraussichtlich am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,532 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RVRC 0,460 SEK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 405,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 425,8 Millionen SEK aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,16 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,55 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,03 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,93 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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