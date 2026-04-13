RVRC Aktie
WKN DE: A3CR3B / ISIN: SE0015962485
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RVRC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
RVRC öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen, dass RVRC für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,853 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 525,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 486,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 SEK, gegenüber 2,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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