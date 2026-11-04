RVRC Aktie
WKN DE: A3CR3B / ISIN: SE0015962485
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RVRC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
RVRC öffnet voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,606 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 14,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem RVRC 0,530 SEK je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll RVRC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 517,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 31,96 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 SEK, gegenüber 3,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,75 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,02 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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