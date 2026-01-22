RXO Aktie

WKN DE: A3DX25 / ISIN: US74982T1034

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: RXO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RXO wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD – ein Minus von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RXO 1,67 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,017 USD, gegenüber -2,170 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 5,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,55 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu RXO INC

Analysen zu RXO INC

Aktien in diesem Artikel

RXO INC 13,60 1,49% RXO INC

