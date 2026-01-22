RXO Aktie
WKN DE: A3DX25 / ISIN: US74982T1034
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: RXO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RXO wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD – ein Minus von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RXO 1,67 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,017 USD, gegenüber -2,170 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 5,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,55 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RXO INC
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: RXO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: RXO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: RXO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: RXO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: RXO gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu RXO INC
Aktien in diesem Artikel
|RXO INC
|13,60
|1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.