Erste Schätzungen: RXO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

RXO wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,035 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,64 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,053 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,590 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,36 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at