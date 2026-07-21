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WKN DE: A3CWDW / ISIN: US78349D1072

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: RxSight stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RxSight stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,350 USD. Das entspräche einem Verlust von 20,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,290 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,48 Prozent auf 32,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RxSight noch 33,6 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,243 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 136,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 134,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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