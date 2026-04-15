Ryan Specialty Group a Aktie
WKN DE: A3CU55 / ISIN: US78351F1075
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ryan Specialty Group A präsentiert Quartalsergebnisse
Ryan Specialty Group A wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,432 USD je Aktie gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Ryan Specialty Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 781,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 694,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,58 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 0,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 3,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,07 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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